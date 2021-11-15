Караваев: «С Боснией надо показать свою игру, чтобы не отталкиваться от соперника»
Леоненко: «Петраков не будет менять состав на матч с Боснией»
Экс-форвард считает, что завтра выйдут те, кто играл против Болгарии
Виктор Леоненко / Фото: Футбол 1/2/3
Бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко в эфире программы «Великий футбол» поделился ожиданиями от матча Украины против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022.
«Игра с Болгарией мне реально понравилась, я получил удовольствие даже от ничьей. Но я думаю, что Петраков не особо счастлив. Самое неприятное – это то что пропускаем.
Я думаю, что перед Боснией, тренер не будет менять состав».
Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября, начало – в 21:45.
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