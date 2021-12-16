«Динамо», «Шахтер» и другие узнали своих соперников в 1/4 Кубка Украины
Леоненко: «Пока я провалов у «Динамо» не вижу, стабильно играют»
Эксперт оценил первую половину сезона киевлян
Фото: footballua.tv
Известный эксперт Виктор Леоненко оценил первую половину сезона у «Динамо», где команда идет второй в чемпионате Украины.
«Я бы не сказал, что это провал. Пока я провалов у Динамо не вижу, стабильно играют. Если ты наверху, у тебя каждая игра за первое место».
«Динамо» заняло четвертое место по итогам группы Лиги чемпионов.
Сообщалось, что защитник «Динамо» может оказаться в АПЛ.
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