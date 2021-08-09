Костышин взял 22 игрока на матч с «Шахтером» в Лиге конференций
Леоненко: «Шахтер» не слабее «Колоса»
Ответная игра пройдет в Казахстане
11:38
Фото: footballua.tv
Известный эксперт Виктор Леоненко поделился мыслями о предстоящем ответном матче квалификации Лиги конференций «Шахтер» Караганда – «Колос».
«В Казахстане будет супертяжело. Нет опыта, перелет, четыре часа разницы. «Шахтер» не слабее «Колоса».
Пожелаю Костышину в ответной игре везения».
Первый матч в Украине завершился без голов.
Ответная игра пройдет 10 августа в 17:00 в Казахстане.
Комментарии 0