Леоненко: «Шахтер» рисковал, но мог набить торбу и пропустить»

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Известный эксперт Виктор Леоненко подвел итоги ответного матча «Шахтера» с «Генком» в квалификации Лиги чемпионов.

Второй тайм был пинг-понг, от которого болельщики получили удовольствие, причем со стороны обеих команд. Если бы бельгийцы не играли в открытый футбол, игра бы не получилась такой зрелищной. «Шахтер» рисковал, но мог набить торбу и пропустить. Из миллиона интересных атак «Шахтера» получились всего три. Даже слепые и люди, которые не разбираются в футболе, понимают это».