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Леоненко: «Шахтер» рисковал, но мог набить торбу и пропустить»

Эксперт подвел итоги матча с «Генком»
Футбол Лига чемпионов UEFA
19:47
Леоненко: «Шахтер» рисковал, но мог набить торбу и пропустить»
Фото: footballua.tv

Известный эксперт Виктор Леоненко подвел итоги ответного матча «Шахтера» с «Генком» в квалификации Лиги чемпионов.

«Первый тайм был за «Шахтером», хоть и забить могли бельгийцы. По сути, в одну калитку «Шахтер» превосходил соперника в первом тайме. Если бы Тете забил на четвертой минуте уже, мне кажется, залетело бы еще больше. Хочу поздравить болельщиков. Пришло столько людей, что некоторым командам завидно уже. Так что первый тайм за «Шахтером», причем по игре и не так часто ошибались в обороне.

Второй тайм был пинг-понг, от которого болельщики получили удовольствие, причем со стороны обеих команд. Если бы бельгийцы не играли в открытый футбол, игра бы не получилась такой зрелищной. «Шахтер» рисковал, но мог набить торбу и пропустить. Из миллиона интересных атак «Шахтера» получились всего три. Даже слепые и люди, которые не разбираются в футболе, понимают это».

«Шахтер» сыграет с «Монако» за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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Теги

Шахтер Донецк Генк Виктор Леоненко

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