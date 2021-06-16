Леоненко: «Шева – победитель, но Северной Македонии терять нечего»

Виктор Леоненко / Фото - Футбол 1/2/3

Футбольный эксперт Виктор Леоненко в эфире программы «Великий футбол» предположил, за счет чего сборная Северной Македонии может попытаться создать Украине проблемы в матче второго тура группового этапа Евро-2020.

В общем, от тренера очень много реально зависит, даже если он ничего не будет делать. Реально – это важно, может даже, тренер не заметить. Они даже могут сами не знать, но вот чутьё или чувство оно конечно передаётся.

Тем более Шева – победитель, поэтому, я надеюсь, пройдем Северную Македонию. Когда ты уже играешь первый номером, а первый номер – это уже совсем другое настроение и настрой на игру.

Северной Македонии терять нечего. Они гол забили, Пандев, он и так заканчивал, ну ещё раз. Подумаешь, проиграют, скажут, мы в первый раз… Самое сложное – это когда нужно выиграть. Отсюда, кстати, волнение может быть.

На скоростях нужно уметь играть. Самое плохое, что Северная Македония играет на «разбивание» игры. Просто они «разбивают» игры, а дальше – как получится. Сейчас многие команды этим занимаются. Особенно в первом туре на Евро, я же сказал, что можно даже не смотреть.