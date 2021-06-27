Леоненко: «Швеция – фаворит в матче с нами»

Соперник вышел с первого места своей группы

Виктор Леоненко / фото - Zbirna.24

Бывший игрок сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко дал свой прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 между Украиной и Швецией:

«Грустно… Швеция – фаворит в матче с нами. Но в футболе бывает все. Форсберг вроде пропускает из-за травмы».

Впервые в своей истории сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы. Здесь команде Андрея Шевченко предстоит встретится с крепкой шведской командой, которая и помогла Украине попасть в эту стадию турнира.

Уже стало известно, кто рассудит поединок.

Напомним, Пятов признался, тренирует ли сборная Украины пенальти перед матчем со шведами.