Леоненко: «Меня пугает ситуация в «Заре»
Леоненко: «Трубин виноват в результате, а Украина сыграла плохо»
Эксперт – о ничьей с Бахрейном
12:48
Фото: footballua.tv
Известный эксперт Виктор Леоненко раскритиковал сборную Украины за ничью с Бахрейном (1:1).
«Мне никто не понравился в составе нашей сборной, только спаситель – Виктор Цыганков, остальные все «в мешок и с моста». Марлоса можно отметить только во втором тайме, а в первом тайме нельзя никого особо отметить…
Тымчик бежал бежал бежал и в итоге никуда не прибежал. Первый тайм можно вообще не разбирать, давай со второго начнем. Трубин виноват в результате, а команда, в целом, сыграла плохо. В этой игре было очень много бесполезного времени контроля мяча».
Андрей Шевченко удовлетворен игрой команды.
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