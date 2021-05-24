Леоненко: «Трубин виноват в результате, а Украина сыграла плохо»

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Известный эксперт Виктор Леоненко раскритиковал сборную Украины за ничью с Бахрейном (1:1).

Тымчик бежал бежал бежал и в итоге никуда не прибежал. Первый тайм можно вообще не разбирать, давай со второго начнем. Трубин виноват в результате, а команда, в целом, сыграла плохо. В этой игре было очень много бесполезного времени контроля мяча».