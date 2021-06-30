Довбик, который забил «золотой» гол в ворота Швеции, интересен клубам из Серии А и Примеры
Леоненко: «У меня вопросы к главному тренеру, почему не играет Довбик, почему даже не выходит в группе?»
Форвард вывел Украину в 1/4 финала Евро
18:10
Фото: footballua.tv
Известный эксперт Виктор Леоненко поделился мнением об игре форварда Артема Довбика за сборную Украины.
«Плохо, что Довбик за три игры не выходил и не играл, мы его даже и не видели, и не знали. У меня вопросы к главному тренеру, почему не играет Довбик, почему даже не выходит? Дело не в физической форме, дело в том, как ты быстро соображаешь и принимаешь решения. Если ты серьезный футболист — ты не можешь медленно думать, ты играешь в одно, два, три касания. Малиновский сделал много лишних касаний, туда сбегал, обратно сбегал — так раньше играл Андрей Ярмоленко и Коноплянка, но их разучили уже, а этому можно было научиться еще в Динамо или в Днепре. Футболисты должны каждый день работать».
Довбик голом принес выход Украине в четвертьфинал Евро-2020.
Матч со Швецией был первым для нападающего на Евро.