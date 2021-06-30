Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Англия - Германия 2:0 Окончен
22:00 Швеция - Украина 1:2* Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Леоненко: «У меня вопросы к главному тренеру, почему не играет Довбик, почему даже не выходит в группе?»

Форвард вывел Украину в 1/4 финала Евро
Футбол Сборная Украины
18:10
Леоненко: «У меня вопросы к главному тренеру, почему не играет Довбик, почему даже не выходит в группе?»
Фото: footballua.tv

Известный эксперт Виктор Леоненко поделился мнением об игре форварда Артема Довбика за сборную Украины.

«Плохо, что Довбик за три игры не выходил и не играл, мы его даже и не видели, и не знали. У меня вопросы к главному тренеру, почему не играет Довбик, почему даже не выходит? Дело не в физической форме, дело в том, как ты быстро соображаешь и принимаешь решения. Если ты серьезный футболист — ты не можешь медленно думать, ты играешь в одно, два, три касания. Малиновский сделал много лишних касаний, туда сбегал, обратно сбегал — так раньше играл Андрей Ярмоленко и Коноплянка, но их разучили уже, а этому можно было научиться еще в Динамо или в Днепре. Футболисты должны каждый день работать».

Довбик голом принес выход Украине в четвертьфинал Евро-2020.

Матч со Швецией был первым для нападающего на Евро.

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Артем Довбик сборная Украины (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Защитник «Динамо»: «Мы очень болели и переживали за сборную Украины. Они сделали невероятное»
Защитник «Динамо»: «Мы очень болели и переживали за сборную Украины. Они сделали невероятное»
Футбол Сборная Украины
18:27
Экс-лидер Швеции: «Удаление за фол против Беседина? Вероятно, это было правильное решение»
Экс-лидер Швеции: «Удаление за фол против Беседина? Вероятно, это было правильное решение»
Футбол Евро-2020
16:10
Ярмоленко - Беседину: «Возвращайся скорее. Мы – одна сборная»
Ярмоленко - Беседину: «Возвращайся скорее. Мы – одна сборная»
Футбол Сборная Украины
15:45
Официально. Беседин пропустит полгода из-за травмы на Евро-2020
Официально. Беседин пропустит полгода из-за травмы на Евро-2020
Футбол Сборная Украины
15:24
Довбик, который забил «золотой» гол в ворота Швеции, интересен клубам из Серии А и Примеры
Довбик, который забил «золотой» гол в ворота Швеции, интересен клубам из Серии А и Примеры
Футбол Евро-2020
13:52
Последней стала Украина. Все пары 1/4 финала Евро-2020
Последней стала Украина. Все пары 1/4 финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
07:52

Новости: Футбол

«Бавария» выставила огромный ценник на Комана
«Бавария» выставила огромный ценник на Комана
Бундеслига (Германия)
18:50
Суркис: «Такие ребята, как Беседин – золотой фонд «Динамо» и украинского футбола»
Суркис: «Такие ребята, как Беседин – золотой фонд «Динамо» и украинского футбола»
Евро-2020
18:44
Защитник «Динамо»: «Мы очень болели и переживали за сборную Украины. Они сделали невероятное»
Защитник «Динамо»: «Мы очень болели и переживали за сборную Украины. Они сделали невероятное»
Сборная Украины
18:27
Рибери попрощается с «Фиорентиной» после завершения контракта
Рибери попрощается с «Фиорентиной» после завершения контракта
Серия А (Италия)
18:24
Леоненко: «У меня вопросы к главному тренеру, почему не играет Довбик, почему даже не выходит в группе?»
Леоненко: «У меня вопросы к главному тренеру, почему не играет Довбик, почему даже не выходит в группе?»
Сборная Украины
18:10
Себастьян Ларссон: «Сборная Швеции побеждает и проигрывает вместе. Черт возьми, иногда это бывает больно»
Себастьян Ларссон: «Сборная Швеции побеждает и проигрывает вместе. Черт возьми, иногда это бывает больно»
Евро-2020
18:10
Ван Гал может в третий раз возглавить сборную Нидерландов
Ван Гал может в третий раз возглавить сборную Нидерландов
В Европе
17:50
Официально. Бенитес возглавил «Эвертон»
Официально. Бенитес возглавил «Эвертон»
Премьер-Лига (Англия)
17:45
Фонсека согласился возглавить «Фенербахче»
Фонсека согласился возглавить «Фенербахче»
В Европе
17:29
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
3
Все новости