Леонов назвал матч, победа в котором спасла бы его от увольнения из «Миная»

Специалиста уже отправили в отставку

Игорь Леонов / фото - ФК Минай

Уволенный из «Миная» Игорь Леонов рассказал, что могло бы спасти его от ухода в отставку:

«К сожалению, с фартом «Минай» так и не подружился. На мой взгляд, мы не досчитались 6-7 очков, речь идет о двух поединках с «Колосом», «Мариуполем», «Ингульцом». Уверен, что навсегда запомню матчи с ковалевцами. Ведь в Ужгороде, выигрывая 1:0, пропустили на шестой компенсированной минуте, а в Ковалевке при счете 1:0 в нашу пользу, не реализовали три голевых момента и на последних минутах поединка были жестоко наказаны, позволив хозяевам забить дважды. Да и в поединке с «Динамо» проигрывая 0:1 Михаил Месхи в компенсированное время промахнулся с позиции, с которой не забить очень сложно. Думаю, что если бы не отдали в Ковалевке 12 декабря выигранный матч, то обошлось бы без отставки».

Леонов возглавил «Минай» 9-го октября этого года, сменив на посту Василия Кобина.

Ранее специалист рассказал, что его отставка не была продиктована игрой команды.