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Леонов: «Получается, что в УПЛ судьи отправляют тренеров в отставку»
Уже экс-наставник «Миная» поделился мнением об арбитраже в чемпионате Украины
Игорь Леонов / Фото - ФК Минай
Бывший тренер «Миная» Игорь Леонов высказался по поводу уровня судейства в украинской Премьер-лиге.
В домашней игре с «Колосом» (1:1) мы пропустили со штрафного, назначенного уже после того, как закончилось компенсированное время. В выездном поединке с ковалевским клубом (1:2) в наши ворота назначили непонятный пенальти на 88-й минуте при счете 1:0 в нашу пользу, а две минуты спустя непонятный штрафной, который закончился голом. Вот и получается, что игра есть, а результата нет.
В УПЛ тренеров отправляют в отставку не президенты клубов, а судьи? Если смотреть на моем примере, то получается именно так. Я не буду критиковать арбитров. Может, они не хотели этого. Бог им судья. Не хочу говорить за всех рефери в целом, но от судейства остался неприятный осадок и двоякое впечатление.
Напомним, 16 декабря Леонов был отправлен в отставку с поста главного тренера «Миная».
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