Леонов: «Получается, что в УПЛ судьи отправляют тренеров в отставку»

Игорь Леонов / Фото - ФК Минай

Бывший тренер «Миная» Игорь Леонов высказался по поводу уровня судейства в украинской Премьер-лиге.

В УПЛ тренеров отправляют в отставку не президенты клубов, а судьи? Если смотреть на моем примере, то получается именно так. Я не буду критиковать арбитров. Может, они не хотели этого. Бог им судья. Не хочу говорить за всех рефери в целом, но от судейства остался неприятный осадок и двоякое впечатление.