«Лестер» близок к трансферу полуфиналиста Евро-2020

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Датчанин сменит клуб в АПЛ
16:52
Фото: BBC
Защитник «Саутгемптона» Янник Вестергор сменит клуб в АПЛ.
В ближайшее время он станет игроком «Лестера». Сумма трансфера составит 15 миллионов фунтов, сообщает The Telegraph.
Уже известно, что 29-летний датчанин попрощался с партнерами и готовится к переходу. Контракт игрока со «святыми» истекает через год.
За «Саутгемптон» Янник отыграл три года, перейдя из «Гладбаха». Также он помог Дании выйти в полуфинал Евро-2020.
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