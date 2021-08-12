«Лестер» близок к трансферу полуфиналиста Евро-2020

Датчанин сменит клуб в АПЛ

Фото: BBC

Защитник «Саутгемптона» Янник Вестергор сменит клуб в АПЛ.

В ближайшее время он станет игроком «Лестера». Сумма трансфера составит 15 миллионов фунтов, сообщает The Telegraph.

Уже известно, что 29-летний датчанин попрощался с партнерами и готовится к переходу. Контракт игрока со «святыми» истекает через год.

За «Саутгемптон» Янник отыграл три года, перейдя из «Гладбаха». Также он помог Дании выйти в полуфинал Евро-2020.