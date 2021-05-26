Лестер готов приобрести чемпиона Франции

«Лисы» хотят снова побороться за место в Лиге чемпионов

Бубакари Сумаре / фото - Panoramic

Руководство «Лестера» готовы выложить за 22-летнего полузащитника «Лилля» Бубакари Сумаре 23 миллиона евро, сообщает RMC Sport.

Все детали сделки уже согласованы, осталось только поставить подписи. Контракт будет заключен на пять лет. Футболист пройдет медосмотр и присоединится к «лисам» уже на следующей неделе.

В минувшем сезоне Сумаре принял участие в 32 матчах лиги и выиграл чемпионат Франции вместе с «Лиллем».

Напомним, ранее «Лилль» покинул главный тренер Кристоф Гальтье.