«Лестер» объявил об уходе Фукса и Моргана

Также команду покинет Джеймс

Уэс Морган / Фото: Sky Sports

«Лестер» объявил об уходе трех игроков. Речь идет о защитниках Кристиане Фуксе, Мэтти Джеймсе и Уэсе Моргане.

35-летний Фукс провел в команде 6 лет, перейдя в нее в 2015-м году. 37-летний Морган играл за «Лестер» 9 сезонов и является капитаном команды. Он завершит карьеру. Оба стали чемпионами Англии в составе «Лестера».

29-летний Джеймс находился в системе клуба с 2012-го года. Чемпионом с «Лестером» он не стал, так как играл в аренде в Чемпионшипе.



В этом сезоне они успели завоевать Кубок Англии.