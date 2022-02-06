«Лестер» покинул Кубок Англии после разгрома от клуба из Чемпионшипа

«Ноттингем» идет дальше

Фото: twitter.com/NFFC

«Ноттингем Форест» прошел в 1/8 финала Кубка Англии, уверенно обыграв «Лестер».

К 40-й минуте команда из Чемпионшипа вела в три мяча. «Лестер» отыграл один в конце первого тайма, подарив надежду на жаркий второй тайм.

Впрочем, хозяева забили четвертый и сняли вопросы о победителе.

Кубок Англии. 4-й раунд:

«Ноттингем Форест» – «Лестер» 4:1

Голы: Зикернагель, 23, Джонсон, 24, Уорралл, 32 Спенс, 61 – Ихеаначо, 40

«Ноттингем»: Самба, Спенс, Кук, Маккенна, Уоррелл, Лоу, Йейтс, Гарнер (Кафу, 88), Джонсон (Шанде Силва, 88), Синкернагель (Колбэк, 63), Дэвис (Серридж, 71).

«Лестер»: Уорд, Джастин, Амарти, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Тилеманс (Дьюзбери-Холл, 65), Мэддисон, Барнс (Дака, 46), Ихеаначо, Лукман (Рикарду Перейра, 65).