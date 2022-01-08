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«Лестер» разгромил «Уотфорд» и вышел в следующий раунд Кубка Англии

«Лисы» забили по два мяча в каждом из таймов
Футбол В Европе
08 января 18:58
«Лестер» разгромил «Уотфорд» и вышел в следующий раунд Кубка Англии
Фото - ФК Лестер

В третьем раунде Кубка Англии «Лестер» дома разгромил «Уотфорд».

Уже на седьмой минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Приговор успешно привел в действие Тилеманс.

Далее «лисы» забили еще три мяча силами Мэддисона, Барнса и Олбрайтона. «Уотфорд» сумел ответить лишь голом Жоао Педро.

«Лестер» вышел в 1/16 финала турнира. Соперник определится после жеребьевки.

Кубок Англии, третий раунд

«Лестер» – «Уотфорд» 4:1

Голы: Тилеманс, 7 (пен.), Мэддисон, 25, Барнс, 54, Олбрайтон, 85 – Жоао Педро, 27

«Лестер»: Уорд, Вестергор, Чоудури, Дэйли-Кэмпбелл (Марсал, 46), Тилеманс, Мэддисон, Барнс, Брант, Олбрайтон, Перес (Макатир, 74), Лукман (Алвес, 86).

«Уотфорд»: Бахманн, Кэткарт, Сьерральта, Моррис, Сиссоко (Конте, 74), Клеверли (Гослинг, 63), Туфан (Куцка, 64), Нгакиа, Флетчер (Сема, 58), Эрнандес, Жоао Педро (Форде, 74).

Предупреждения: Дэйли-Кэмбелл
Сергей Стаднюк
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Теги

Лестер Сити Уотфорд Кубок Англии

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