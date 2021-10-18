Летних покупок мало? Сульшеру выделят еще почти 100 миллионов зимой

Команда выиграла только половину матчей в АПЛ

Оле-Гуннар Сульшер / фото - MUFC

Боссы «Манчестер Юнайтед» готовы зимой выделить главному тренеру Оле-Гуннару Сульшеру внушительную сумму на усиление состава, сообщает Daily Star.

По словам источника, руководство клуба считает, что еще 83 миллиона фунтов стерлингов на трансферы помогут команде побороться за трофеи.

Этим летом «дьяволы» совершили несколько громких покупок. В команду пришли Джейдон Санчо, Рафаэль Варан и Криштиану Роналду.

На старте сезона «дьяволы» успели уже четырежды потерять очки в чемпионате и потерпеть обидное поражение от «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.

Напомним, Сульшер рассказал о сложности выбора стартового состава на матчи.