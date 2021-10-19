Итоги 11 тура УПЛ. «Шахтер» уничтожил «Зарю», усугубив ее кризис, «Ворскла» и «Днепр-1» заявляют о еврокубках
Летний новичок «Ворсклы» стал лучшим игроком 11-го тура УПЛ
Бразилец своим дублем принес победу полтавчанам
Ранжел / Фото - ФК Ворскла
Нападающий «Ворсклы» Ранжел признан лучшим игроком 11-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.
Решение было вынесено по итогам голосования экспертного совета. Футболист в опросе на один балл опередил полузащитника «Шахтера» Фернандо.
Напомним, в 11-м туре украинской Премьер-лиги «Ворскла» на выезде обыграла «Александрию» (2:1). Ранжел оформил дубль.
Ранее наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби был признан лучшим тренером тура.
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