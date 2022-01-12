Летом Аллегри отказал «Реалу» ради работы в «Ювентусе»

Итальянец предпочел работу на родине

Массимилиано Аллегри / фото - Juventus FC

Джованни Бранчини, агент тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал инсайдеру Фабрицио Романо о возможности, которая была у итальянского специалиста летом:

«Аллегри был в шаге от назначения на должность главного тренера мадридского «Реала» в мае. Все уже было готово, ему оставалось лишь поставить свою подпись в контракте, но он предпочел вернуться в «Ювентус».

Мадридцы летом искали замену для ушедшего Зинедина Зидана, и были серьезно настроены пригласить Аллегри, Почеттино или Конте.

В итоге, на пост главного тренера испанского гранда был назначен Карло Анчелотти, который до этого работал в стане «сливочных» в период с 2013-го по 2015-й год.

Напомним, ранее Аллегри заявил, что «Ювентусу» не стоит думать о попадании в топ-4 Серии А.