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Летом Аллегри отказал «Реалу» ради работы в «Ювентусе»

Итальянец предпочел работу на родине
Футбол Примерa (Испания)
11:58
Летом Аллегри отказал «Реалу» ради работы в «Ювентусе»
Массимилиано Аллегри / фото - Juventus FC

Джованни Бранчини, агент тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал инсайдеру Фабрицио Романо о возможности, которая была у итальянского специалиста летом:

«Аллегри был в шаге от назначения на должность главного тренера мадридского «Реала» в мае. Все уже было готово, ему оставалось лишь поставить свою подпись в контракте, но он предпочел вернуться в «Ювентус».

Мадридцы летом искали замену для ушедшего Зинедина Зидана, и были серьезно настроены пригласить Аллегри, Почеттино или Конте.

В итоге, на пост главного тренера испанского гранда был назначен Карло Анчелотти, который до этого работал в стане «сливочных» в период с 2013-го по 2015-й год.

Напомним, ранее Аллегри заявил, что «Ювентусу» не стоит думать о попадании в топ-4 Серии А.

Павел Харченко
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Теги

Массимилиано Аллегри Реал Мадрид (футбол) Ювентус

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