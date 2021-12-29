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«Летом будут перемены». Довбык намекнул, что сменит клуб

Украинец готовится к новому шагу в своей карьере
Футбол Украинская Премьер-лига
14:25
«Летом будут перемены». Довбык намекнул, что сменит клуб
Артем Довбык / фото - СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык рассказал о своих планах на продолжение карьеры:

«Мое соглашение с днепровским клубом рассчитано еще на два года. Но, как мне кажется, ближайшим летом в моей карьере будут какие-то перемены. В футболе они могут произойти в любой момент, но пока у меня именно такой настрой.

У нас с командой есть свои задачи и цели, и мне хочется их достичь вместе с ребятами. Впрочем, повторюсь, все может быть и по-другому.

У меня клаусула не прописана. Сейчас встречаются такие отступные, что порой диву даешься. Написать можно все что угодно, главное – соответствовать этим ценникам. Но это уже работа экспертов. Я, например, год назад стоил 300 или 400 тысяч, а теперь, как мне сказали, уже пять миллионов.

Но в футболе все быстро меняется, в любой момент может произойти и обратный скачок, если ты хоть на один день расслабишься. В общем, на сообщения СМИ я стараюсь не реагировать. Лучше молча работать».

Ранее нападающий назвал лигу, в которую хочет перебраться ближайшим летом.

Напомним, Довбыка признали лучшим футболистом УПЛ 2021-го года.

Источник: КОМАНДА1 Павел Харченко
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Артем Довбык Артем Довбик СК Днепр-1

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