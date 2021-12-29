«Летом будут перемены». Довбык намекнул, что сменит клуб

Артем Довбык / фото - СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык рассказал о своих планах на продолжение карьеры:

У нас с командой есть свои задачи и цели, и мне хочется их достичь вместе с ребятами. Впрочем, повторюсь, все может быть и по-другому.

У меня клаусула не прописана. Сейчас встречаются такие отступные, что порой диву даешься. Написать можно все что угодно, главное – соответствовать этим ценникам. Но это уже работа экспертов. Я, например, год назад стоил 300 или 400 тысяч, а теперь, как мне сказали, уже пять миллионов.

Но в футболе все быстро меняется, в любой момент может произойти и обратный скачок, если ты хоть на один день расслабишься. В общем, на сообщения СМИ я стараюсь не реагировать. Лучше молча работать».