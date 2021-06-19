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Лев: «Игра с Португалией не будет матчем только против одного Роналду»

Наставник сборной Германии – о предстоящем поединке своей команды


Футбол Евро-2020
08:22
Лев: «Игра с Португалией не будет матчем только против одного Роналду»
Йоахим Лев / Фото - sport-express.ru
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от матча с Португалией в матче второго тура группового раунда Евро-2020. 

«Игра с Португалией не будет матчем только против одного человека, у них есть еще 4–5 футболистов мирового класса. В игре против них нам нужно сконцентрироваться на обороне и найти баланс с атакой. Как остановить Роналду? Он был единственной суперзвездой сборной Португалии раньше, но теперь многое изменилось. У них есть Силва, Фернандеш, Жота, Карвалью. Разумеется, Криштиану может не только двигать бутылки Coca-Cola на пресс-конференциях. Он может решать моменты и забивать важные голы. Он может бить с левой, с правой, головой. Знаем его сильные стороны и будем присматривать за ним всей командой».


Матч Португалия – Германия состоится 19 июня. Начало – в 19:00.

Напомним, в дебютном матче группы F сборная Германии уступила Франции со счетом 0:1.
Владимир Кириченко
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Теги

Йоахим Лев сборная Германии (футбол) Португалия - Германия сборная Португалии (футбол)

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