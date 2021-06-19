Лев: «Наш план на игру с Португалией сработал»

Фото: AFP

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал сайту UEFA победу над Португалией (4:2) на Евро-2020.

Прекрасная работа. С самого начала в действиях была скорость, в том числе на стороне соперника. Наш план сработал. То, что у нас не очень получалось против Франции, мы делали хорошо сейчас. Этого следовало ожидать».