Два автогола Португалии помогли Германии добыть волевую победу
Лев: «Наш план на игру с Португалией сработал»
Тренер доволен матчем
Фото: AFP
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал сайту UEFA победу над Португалией (4:2) на Евро-2020.
«Если в целом, была замечательная игра – очень хороший настрой, отличный боевой дух. Мы были правы, сыграв высоко, команда создала много моментов.
Прекрасная работа. С самого начала в действиях была скорость, в том числе на стороне соперника. Наш план сработал. То, что у нас не очень получалось против Франции, мы делали хорошо сейчас. Этого следовало ожидать».
У команд равное количество очков после двух туров.
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