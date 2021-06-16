Лев: «Не создавали выгодных моментов с Францией, но не могу обвинить команду»

Тренер Германии прокомментировал поражение от «Ле бле»

Йоахим Лев / Фото - Twitter

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мыслями после поражения в стартовом матче на Евро-2020 против Франции (0:1). Слова многолетнего наставника команды передает пресс-служба UEFA со ссылкой на ZDF.

Получился по-настоящему напряженный матч, и боролись мы в нем до самого конца. Не могу обвинить свою команду в том, что не пыталась, – выложилась по полной. Были отрезки матча, в которых мы могли усилить давление на ворота соперника. Но выгодных моментов не создавали.

Наставник Франции Дидье Дешам считает, что его подопечные могли забить второй мяч.