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Лев: «Не создавали выгодных моментов с Францией, но не могу обвинить команду»

Тренер Германии прокомментировал поражение от «Ле бле»
Футбол Евро-2020
08:40
Лев: «Не создавали выгодных моментов с Францией, но не могу обвинить команду»
Йоахим Лев / Фото - Twitter

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мыслями после поражения в стартовом матче на Евро-2020 против Франции (0:1). Слова многолетнего наставника команды передает пресс-служба UEFA со ссылкой на ZDF.

Получился по-настоящему напряженный матч, и боролись мы в нем до самого конца. Не могу обвинить свою команду в том, что не пыталась, – выложилась по полной.

Были отрезки матча, в которых мы могли усилить давление на ворота соперника. Но выгодных моментов не создавали.

Наставник Франции Дидье Дешам считает, что его подопечные могли забить второй мяч.

Сергей Стаднюк
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Теги

Йоахим Лев Франция - Германия сборная Германии (футбол) сборная Франции (футбол)

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