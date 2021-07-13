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Лев не возглавит сборную России

Тренер пока взял отдых
Футбол В Европе
20:17
Лев не возглавит сборную России
Фото: AFP

Бывший тренер сборной Германии Йоахим Лев не возглавит сборную России.

Агент Харун Арслан сообщил, что информация о переговорах - лишь слухи.

«Это просто слухи, не более того».

Готов ли Йоахим Лев возглавить сборную России?

«Даже не хочется комментировать слухи. К тому же, сегодня такой прекрасный вечер».

Сообщалось, что Лев взял отдых после работы со сборной Германии.

Андрей Усмонов
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Теги

Йоахим Лев сборная России (футбол)

Комментарии 1

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13 июля 2021г. 20:27
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
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