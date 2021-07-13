Сборная Украины сыграет против России на чемпионате Европы
Лев не возглавит сборную России
Тренер пока взял отдых
Фото: AFP
Бывший тренер сборной Германии Йоахим Лев не возглавит сборную России.
Агент Харун Арслан сообщил, что информация о переговорах - лишь слухи.
«Это просто слухи, не более того».
Готов ли Йоахим Лев возглавить сборную России?
«Даже не хочется комментировать слухи. К тому же, сегодня такой прекрасный вечер».
Сообщалось, что Лев взял отдых после работы со сборной Германии.
Комментарии 1
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.