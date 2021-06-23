Игрок сборной Нидерландов пропустит остаток Евро-2020
Лев: «Нужно сохранять хладнокровие до самого финального свистка и нельзя ошибаться у своих ворот»
Наставник сборной Германии – о предстоящем поединке против Венгрии
Йоахим Лев / Фото - playmaker24Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от предстоящего поединка против команды Венгрии в рамках 3-го тура тура группового этапа Евро-2020.
Цитирует специалиста пресс-служба UEFA.
«В предыдущих матчах венгры показали, насколько могут быть опасны. Мы намерены играть в быстрый футбол, будем пытаться искать свободные зоны, которых будет немного. Нужно сохранять хладнокровие до самого финального свистка и нельзя ошибаться у своих ворот».
Поединок состоится 23 июня на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало – в 22:00.
Онлайн трансляция Германия – Венгрия.
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