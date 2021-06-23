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Лев: «Нужно сохранять хладнокровие до самого финального свистка и нельзя ошибаться у своих ворот»

Наставник сборной Германии – о предстоящем поединке против Венгрии
Футбол Евро-2020
14:20
Лев: «Нужно сохранять хладнокровие до самого финального свистка и нельзя ошибаться у своих ворот»
Йоахим Лев / Фото - playmaker24
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от предстоящего поединка против команды Венгрии в рамках 3-го тура тура группового этапа Евро-2020.

Цитирует специалиста пресс-служба UEFA.

«В предыдущих матчах венгры показали, насколько могут быть опасны. Мы намерены играть в быстрый футбол, будем пытаться искать свободные зоны, которых будет немного. Нужно сохранять хладнокровие до самого финального свистка и нельзя ошибаться у своих ворот».


Поединок состоится 23 июня на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало –  в 22:00.

Онлайн трансляция Германия – Венгрия.

Видео трансляция Германия – Венгрия.

Владимир Кириченко
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Теги

Йоахим Лев Германия - Венгрия сборная Германии (футбол)

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