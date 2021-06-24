Лев – о ничьей с Венгрией: «Мы показали боевой дух»

Йоахим Лев / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался о ничьей с Венгрией (2:2) в матче 3-го тура Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

Мы знали, что Венгрия будет биться так же, как и против Франции – будут бегать, сколько смогут.

В конце концов, нужно отметить, что целью был выход из группы»