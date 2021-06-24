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Лев – о ничьей с Венгрией: «Мы показали боевой дух»

Германия вышла в плей-офф Евро-2020
Футбол Евро-2020
08:32
Лев – о ничьей с Венгрией: «Мы показали боевой дух»
Йоахим Лев / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался о ничьей с Венгрией (2:2) в матче 3-го тура Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Мы показали очень хороший боевой дух – ошибались, но боролись до последнего. Боевой дух был очень хорош. Это было не для слабонервных.

Мы знали, что Венгрия будет биться так же, как и против Франции – будут бегать, сколько смогут.

В конце концов, нужно отметить, что целью был выход из группы»


Напомним, Германия в 1/8 финала Евро-2020 сыграет с Англией, эта пара выходит в 1/4 финала на победителя пары Швеция – Украина.

Петр Приходько
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Теги

Йоахим Лев сборная Германии (футбол) сборная Венгрии (футбол)

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