Германия спасла ничью в матче с Венгрией и вышла в плей-офф Евро-2020
Лев – о ничьей с Венгрией: «Мы показали боевой дух»
Германия вышла в плей-офф Евро-2020
Йоахим Лев / Фото: Twitter
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался о ничьей с Венгрией (2:2) в матче 3-го тура Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Мы показали очень хороший боевой дух – ошибались, но боролись до последнего. Боевой дух был очень хорош. Это было не для слабонервных.
Мы знали, что Венгрия будет биться так же, как и против Франции – будут бегать, сколько смогут.
В конце концов, нужно отметить, что целью был выход из группы»
Напомним, Германия в 1/8 финала Евро-2020 сыграет с Англией, эта пара выходит в 1/4 финала на победителя пары Швеция – Украина.
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