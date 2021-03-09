Лев объявил об уходе из сборной Германии
Лев – об уходе из сборной Германии после Евро-2020: «У меня все еще много энергии и амбиций»
Наставник Бундестим отметил свою мотивацию
Йохахим Лев / Фото - news.sportbox.ru
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал свое решение покинуть пост по завершении чемпионата Европы-2020.
Цитирует Лева dfb.de.
«Я сознательно иду на этот шаг, преисполненный гордостью и огромной благодарностью. В то же время я остаюсь очень мотивированным в плане предстоящего чемпионата Европы. Я горжусь, потому что для меня быть частью национальной сборной – большая честь и нечто особенное».
«Я работал с лучшими футболистами страны почти 17 лет и помогал им в их развитии. У меня были большие триумфы и болезненные поражения, но прежде всего – множество чудесных и волшебных моментов, не только победа на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Я благодарен Немецкому футбольному союзу, который всегда предоставлял мне и команде идеальные условия для работы. Перед предстоящим Евро у меня все еще очень много энергии и амбиций. Я сделаю все возможное, чтобы сделать наших болельщиков счастливыми и добиться успеха на этом турнире».
Ранее сообщалось, что сборную Германии хотел бы возглавить Юрген Клопп.
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