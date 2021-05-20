Наставник сборной Германии может сменить Зидана на посту главного тренера «Реала»
Лев: «Сборная Германии должна играть на Евро-2020 каждый матч, как последний»
Наставник Бундестим не считает, что его команда – фаворит турнира
Йоахим Лев / Фото: Twitter
Главный тренер национальной сборной Германии Йоахим Лев высказался о шансах своей команды на Евро-2020. Его слова приводит Bild.
«Германия не находится в числе абсолютных фаворитов, поэтому я не ставил никаких задач. Конечно, мы хотим дойти максимально далеко. Будет важно выйти из группы. Мы не должны думать о втором или третьем месте. Команда должна играть каждый матч так, будто он последний».
Напомним, один из лидеров сборной Германии пропустит Евро-2020.
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