«Барселона» уволит Кумана до конца дня
Лев – в списке кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»
Немец остается без работы
30 сентября 14:42
Фото: Sky Sports
«Барселона» начала поиски нового главного тренера.
В списке кандидатов есть немецкий тренер Йоахим Лев. Он без работы на данный момент после ухода из сборной Германии.
Немца хочет назначить президент «Барсы» Жоан Лапорта. В ближайшее время он провел переговоры с ним, сообщает Mundo Deportivo.
Ранее Лев сообщил, что не будет тренировать в ближайшее время. Недавно он отказал сборной России.
«Барселона» в ближайшее время решит судьбу Рональда Кумана.