Лев – в списке кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»

Немец остается без работы

Фото: Sky Sports

«Барселона» начала поиски нового главного тренера.

В списке кандидатов есть немецкий тренер Йоахим Лев. Он без работы на данный момент после ухода из сборной Германии.

Немца хочет назначить президент «Барсы» Жоан Лапорта. В ближайшее время он провел переговоры с ним, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее Лев сообщил, что не будет тренировать в ближайшее время. Недавно он отказал сборной России.

«Барселона» в ближайшее время решит судьбу Рональда Кумана.