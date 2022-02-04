Левандовски: «Бавария» – один из главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов»

Форвард высказался о целях клуба на остаток сезона

Роберт Левандовски / Фото: Eurosport

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о целях клуба на остаток сезона. Его цитирует Bild.

«Бавария» всегда хочет выиграть все трофеи. Глядя на то, как мы играем сегодня и какой у нас состав, мы являемся одним из главных фаворитов Лиги чемпионов.

Но самое главное — это здоровье игроков в самые важные недели сезона. Также нужно правильно рассчитать время, чтобы в необходимый момент подойти к пику физической формы»



Ранее Левандовски сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.