Левандовски был близко. Стало известно, на сколько баллов Месси опередил поляка в голосовании за ЗМ

Только два футболиста вовсе не получили ни одного голоса

Лионель Месси / фото - Goal Вчера, 29-го ноября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча» от France Football. Обладателем награды стал форвард ПСЖ Лионель Месси, опередивший в гонке Роберта Левандовски и Жоржиньо. Уже стало известно, сколько баллов получил каждый из претендентов. Аргентинец возглавил список, имея в активе 613 пунктов, что на 33 больше, чем у идущего на второй строчке Роберта Левандовски (580). У замыкающего тройку Жоржиньо – 460, а у Бензема и Канте – 239 и 186 соответственно. Расположившийся на шестой строчке Криштиану Роналду набрал только 178 пунктов – настолько мало португалец не получал уже больше десяти лет. Лишь два футболиста остались вовсе без голосов – это защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта и хавбек «Реала» Лука Модрич, на чьем счету по 0 баллов. У Мбаппе самое низкое место в голосовании «Золотого мяча» в карьере. Реакция чемпиона мира говорит сама за себя.

Павел Харченко