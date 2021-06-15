Тренер Польши: «Разочарованы не только болельщики, но и весь состав»
Левандовски: «Даже после удаления не терял надежды, что спасем матч»
Польша уступила Словакии
Фото: Marca
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился мнением сайту UEFA о поражении от Словакии (1:2) в первой игре Евро-2020 в группе.
«Несомненно, одним из ключевых моментов стало предъявление красной карточки. Но даже после нее я не терял надежды. Думал, сможем забить второй мяч. Однако мы пропустили слишком быстро.
С одной стороны, хорошо было бы получать больше передач, больше моментов. Но, с другой, и сам я должен приспособиться к имеющейся ситуации. Это же финальный турнир Евро: шансов много не будет. И я об этом знаю.
Испанцы? Конечно, это тяжелая игра: сборная Испании — фаворит не только нашей группы, но и всего турнира. Но, когда день складывается удачно, возможно все. И надеюсь, этот удачный день придет».
Испания сыграла вничью с Швецией (0:0).