Левандовски: «Даже после удаления не терял надежды, что спасем матч»

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Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился мнением сайту UEFA о поражении от Словакии (1:2) в первой игре Евро-2020 в группе.

С одной стороны, хорошо было бы получать больше передач, больше моментов. Но, с другой, и сам я должен приспособиться к имеющейся ситуации. Это же финальный турнир Евро: шансов много не будет. И я об этом знаю.

Испанцы? Конечно, это тяжелая игра: сборная Испании — фаворит не только нашей группы, но и всего турнира. Но, когда день складывается удачно, возможно все. И надеюсь, этот удачный день придет».