Левандовски: «Допустили несколько ошибок, но план на Испанию сработал»

Роберт Левандовски / Фото - Reuters

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал ничью в матче второго тура группового этапа Евро-2020 против Испании (1:1). Форвард сумел сравнять счет в поединке. Слова игрока «Баварии» передает пресс-служба UEFA.

Мы сосредоточились на этом и позабыли о других аспектах игры. Мы знали, что в игре с Испанией нам придется много обороняться, и у нас это неплохо получилось. Наш план сработал.

Швеция? Мы не будем фаворитами. У Швеции хорошие игроки, и это будет очень тяжелый матч. Но мы подготовимся, как следует. Это игра с Испанией нам очень помогла.