Левандовски установил новый рекорд сборной Польши
Левандовски: «Допустили несколько ошибок, но план на Испанию сработал»
Сборная Польши отобрала очки у фаворита группы
Роберт Левандовски / Фото - Reuters
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал ничью в матче второго тура группового этапа Евро-2020 против Испании (1:1). Форвард сумел сравнять счет в поединке. Слова игрока «Баварии» передает пресс-служба UEFA.
Мы играли хорошо. Допустили несколько ошибок, как в обороне, так и в нападении, но в целом выглядели гораздо лучше, чем в матче со Словакией. Почему? Я думаю, что в первой игре мы хотели играть в красивый футбол и много атаковать.
Мы сосредоточились на этом и позабыли о других аспектах игры. Мы знали, что в игре с Испанией нам придется много обороняться, и у нас это неплохо получилось. Наш план сработал.
Швеция? Мы не будем фаворитами. У Швеции хорошие игроки, и это будет очень тяжелый матч. Но мы подготовимся, как следует. Это игра с Испанией нам очень помогла.
Напомним, Левандовски установил новый рекорд сборной Польши.
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