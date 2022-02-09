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Левандовски хочет поиграть за «Реал»

Форвард не против покинуть «Баварию»
Футбол Примерa (Испания)
13:48
Левандовски хочет поиграть за «Реал»
Фото: Marca

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет попробовать себя в «Реале».

Форвард не против покинуть нынешний клуб ради мечты – игры в мадридской команде. Он попросил своих агентов подготовить почву для трансфера, сообщает AS.

Отметим, что у Роберта завершается контракт с «Баварией» через 1,5 года.

«Реал» не против подписать поляка, но в приоритете – Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

Напомним, Левандовски стал лучшим игроком по версии FIFA.

Андрей Усмонов
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Бавария Роберт Левандовски

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