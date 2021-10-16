«Бавария» может продать Левандовски в «Манчестер Сити»
Левандовски хочет продолжить карьеру в «Реале»
Поляк попросит «Баварию» о трансфере
16 октября 10:55
Роберт Левандовски / фото - dw.com
Нападающий Роберт Левандовски думает об уходе из «Баварии» и хотел бы продолжить карьеру в «Реале».
Сегодня первая полоса издания As посвящена будущему 33-летнего форварда. По данным источника, Левандовски попросит «Баварию» отпустить его в «Реал».
Срок действующего контракта нападающего с «Баварией» истекает в 2023 году.
В переходе Левандовски также заинтересован «Манчестер Сити».
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