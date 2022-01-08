Левандовски: «Когда я узнал, что Паулу Соуза уходит, то был потрясен и разочарован»

Португальский специалист расторг контракт с польской сборной и возглавил «Фламенго»

Роберт Левандовски / фото - Getty Images

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, как отреагировал на неожиданный уход главного тренера Паулу Соузы из национальной команды.

Левандовского цитирует издание Sport.pl:

«Когда я узнал, что он уходит, то был потрясен и разочарован. Я не мог поверить, так как от тренера не было никаких сигналов об этом. Я приземлился в Дубае и получил информацию от друга, что Паулу Соуза может уйти. Не мог понять, правда это или просто слухи. На следующий день информация подтвердилась. Я не чувствовал необходимости поговорить с тренером. Это было его решение. Хуже всего то, как это было сделано и объявлено. Это навредило команде. Однако незаменимых людей нет. Мы знаем, за что играем».

Роберт Левандовски высказался о том, что он не получил «Золотой мяч» в 2021 году.