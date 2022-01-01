Левандовски: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», ПСЖ, «Реал», «Челси» более фавориты ЛЧ, чем «Бавария»

Форвард рассказал о своей мечте

Фото: Sky Sports

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о своей мечте и о фаворитах ЛЧ этого сезона.

В какой игре вы хотели бы забить в будущем?

«В финале Лиги чемпионов. А еще хотел бы забить решающий гол за Польшу в плей-офф чемпионата мира. Я мечтаю об этом».

Кого вы считаете фаворитами Лиги чемпионов в этом сезоне?



«Мне кажется, что фаворитами являются «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реал», «Челси» и мы. Первая игра плей-офф состоится в феврале. К этому моменту многое может измениться, но, по моему мнению, на данный момент эти 6 команд опережают остальных».

Накануне, Польша осталась без тренера перед стыковым матчем отбора на ЧМ-2022.