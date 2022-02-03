Левандовски – о Холанде: «Если у него есть потенциал, то это не означает, что он станет звездой на многие годы»
Левандовски: «Месси будет сложнее сохранять свой уровень в возрасте Роналду»
Польский форвард сравнил двух величайших игроков
Роберт Левандовски / Фото: Getty Images
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Его цитирует Bild.
– От Роналду иные ожидания, а Месси – игрок другого типа. В возрасте Криштиану ему будет сложнее сохранять прежнюю статистику по голам.
– Месси и Роналду поменяли клубы, но им это не помогло. Вы рады, что сохраняете верность «Баварии»?
– Для Месси смена клуба – это, безусловно, более ошеломляющий опыт. Он никогда не играл где-то кроме Испании, никогда не говорил на другом языке. Он столкнулся с языковым барьером.
Криштиану уже несколько раз менял клубы и чемпионы. Неважно, в каком возрасте ты уходишь в другую команду. Важны обстоятельства
Ранее Левандовски высказал свое мнение о форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.
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