Левандовски: «Мы, поляки, чувствуем эту войну больше, чем другие страны»

Роберт Левандовски / Фото: Getty Images

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски высказался о вторжении россии в Украину. Его цитирует Przeglad Sportowy.

Многие люди со всего мира подходили ко мне, восхищались благосклонностью поляков. Это красиво. Теперь каждая помощь на счету.

С начала войны никто из нас не представлял, что сможет сыграть с россией. Трудно было бы забыть все, что происходит. Это было потрясающе. Решение не играть было осознанным для нас, игроков. Мы так единогласно решили. Мы, как команда, должны были серьезно отнестись к этой ситуации и сказать, что другого выхода не видим.

Поляки, которые до сих пор выступают в россии? Обязательно поднимем эту тему при сборе команды. Об этом говорят в каждом доме, и у нас так будет. Каждый сможет выразить свою поддержку. Такие ситуации нельзя забывать. И мы, поляки, чувствуем эту войну больше, чем другие страны».