Левандовски вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории Бундеслиги
Левандовски назвал лучшего игрока всех времен
Голеадор «Баварии» ответил на интригующий вопрос
Роберт Левандовски / Фото: facebook.com/fcbayern.en
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски, который
стал вторым бомбардиром в истории мюнхенцев, дал интервью экс-капитану сборной Германии Лотару Маттеусу, в котором рассказал, кого считает лучшим футболистом всех времен.
Кого вы считаете лучшим игроком всех времен?
Нельзя выделить одного футболиста. Игроки формируют эпоху. Вы были таким футболистом. Последние 10-15 лет – это Месси, Роналду, Роналдиньо. До этого – бразильский нападающий Роналдо.
Всегда есть невероятные таланты, игроки, которые просто олицетворяют удовольствие от игры в футбол. Мировые звезды способны сделать так, чтобы сложные вещи выглядели простыми.
17 марта в 22:00 «Баварии» встретится с «Лацио» в рамках 1/8 Лиги чемпионов.
Видео трансляция матча «Бавария» − «Лацио». Также на нашем сайте пройдет текстовая трансляция матча «Бавария» − «Лацио».