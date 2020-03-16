Левандовски назвал лучшего игрока всех времен

Голеадор «Баварии» ответил на интригующий вопрос

Роберт Левандовски / Фото: facebook.com/fcbayern.en

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски, который стал вторым бомбардиром в истории мюнхенцев, дал интервью экс-капитану сборной Германии Лотару Маттеусу, в котором рассказал, кого считает лучшим футболистом всех времен.



Кого вы считаете лучшим игроком всех времен?

Нельзя выделить одного футболиста. Игроки формируют эпоху. Вы были таким футболистом. Последние 10-15 лет – это Месси, Роналду, Роналдиньо. До этого – бразильский нападающий Роналдо. Всегда есть невероятные таланты, игроки, которые просто олицетворяют удовольствие от игры в футбол. Мировые звезды способны сделать так, чтобы сложные вещи выглядели простыми.

17 марта в 22:00 «Баварии» встретится с «Лацио» в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

Видео трансляция матча «Бавария» − «Лацио». Также на нашем сайте пройдет текстовая трансляция матча «Бавария» − «Лацио».