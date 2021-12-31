Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 1
Сегодня 4
Завтра 10
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 7) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Бохум - Боруссия Мёнхенгладбах 0:2 Остановлен
Футбол (1 событие из 3) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Бавария - Унион Берлин 2:0 1-й тайм
Футбол (4 события из 29) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Манчестер Сити - Брайтон -:- Перенесен
14:30 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Нант - Лилль -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Бавария - Унион Берлин 2:0 1-й тайм
Футбол (10 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед : Перенесен
16:00 Лестер - Брентфорд -:- Запланирован
18:30 Тоттенхэм - Вест Хэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Монако - ПСЖ -:- Запланирован
16:00 Бордо - Монпелье -:- Запланирован
18:05 Реймс - Лион -:- Запланирован
21:45 Марсель - Ницца -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Айнтрахт -:- Запланирован
18:30 Вольфсбург - Байер -:- Запланирован
20:30 Кельн - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
20:00
Золотая коллекция бокса

Левандовски: «Не буду скрывать, мне было грустно не получить «Золотой мяч»

Поляк высказался о соперничестве с Месси
Футбол В Европе
31 декабря 2021г. 17:29
Левандовски: «Не буду скрывать, мне было грустно не получить «Золотой мяч»
Роберт Левандовски / Фото: Eurosport

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался о том, что он не получил «Золотой мяч» в 2021-м году. Слова нападающего приводит ВВС.

- Если говорить о моих чувствах и эмоциях, та неделя была тяжелой. Не стану скрывать, мне было грустно. Было сложно играть, мне не хватало ощущения счастья. Я не был счастлив, скорее, наоборот.

– Чего не хватило для того, чтобы получить «Золотой мяч»?

– Конечно, я уважаю Месси и то, как он играет, его достижения и уровень. Сам факт того, что я боролся с ним, для меня является показателем моего собственного уровня.

Я очень это ценю, это заставляет меня гордиться, но я чувствовал грусть, которая длилась не день или два, а гораздо дольше. Я рад, что в этот раз у нас не было матча посреди недели.

– Месси пригласил вас на праздничную вечеринку?

– Нет. С ним сложно общаться. Я могу делать это только на одном языке, так что мы лишь обменялись несколькими словами.

Каждый из нас больше внимания уделял своим семьям и друзьям, так что поговорить со всеми было сложно


Напомним, многие известные футбольные люди возмущались тем, что Левандовски не получил «Золотой мяч» в уходящем году.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роберт Левандовски Бавария Лионель Месси

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Вместе за Украину». Игроки клубов Бундеслиги записали трогательное обращение и призвали всех нам помогать
«Вместе за Украину». Игроки клубов Бундеслиги записали трогательное обращение и призвали всех нам помогать
Футбол Бундеслига (Германия)
15:05
Оливер Кан: «Очень тяжело сосредоточиться на футболе. «Бавария» – с народом Украины»
Оливер Кан: «Очень тяжело сосредоточиться на футболе. «Бавария» – с народом Украины»
Футбол Бундеслига (Германия)
06 марта 13:55
Левандовски вывел «Баварию» на матч Бундеслиги с капитанской повязкой в цветах Украины
Левандовски вывел «Баварию» на матч Бундеслиги с капитанской повязкой в цветах Украины
Футбол Бундеслига (Германия)
26 февраля 21:36
Нагельсманн: «Я в шоке, мне страшно от того, что происходит в стране, где мы не так давно играли»
Нагельсманн: «Я в шоке, мне страшно от того, что происходит в стране, где мы не так давно играли»
Футбол Бундеслига (Германия)
25 февраля 17:25
Рибери: «Левандовски заслужил «Золотой мяч» в прошлом году, да и годом ранее»
Рибери: «Левандовски заслужил «Золотой мяч» в прошлом году, да и годом ранее»
Футбол Бундеслига (Германия)
25 февраля 13:13
«Бавария» нацелилась на таланта «Аякса» летом
«Бавария» нацелилась на таланта «Аякса» летом
Футбол Бундеслига (Германия)
23 февраля 09:31

Новости: Футбол

Поворознюк: «Мы русским таких п*здюлей дадим, что нас хотя бы остановили на Урале»
Поворознюк: «Мы русским таких п*здюлей дадим, что нас хотя бы остановили на Урале»
Украинская Премьер-лига
16:43
Каштру: «Мировым лидерам и политикам должно быть стыдно за то, что они до сих пор не остановили войну в Украине»
Каштру: «Мировым лидерам и политикам должно быть стыдно за то, что они до сих пор не остановили войну в Украине»
В Европе
16:25
Михайличенко: «Если понадобится, то я возьму в руки оружие и буду воевать за Украину»
Михайличенко: «Если понадобится, то я возьму в руки оружие и буду воевать за Украину»
Украинские легионеры
16:10
Федецкий: «Даже не хочу говорить о Тимощуке. Не знаю, как ему дальше с этим жить»
Федецкий: «Даже не хочу говорить о Тимощуке. Не знаю, как ему дальше с этим жить»
Сборная Украины
15:56
Зозуля: «россияне до сих пор верят, что Бандера жив. К ним обращаться толку нет, они пробитые»
Зозуля: «россияне до сих пор верят, что Бандера жив. К ним обращаться толку нет, они пробитые»
Украинские легионеры
15:50
Денисов – о путине: «За 20 дней затмить Гитлера, надо было очень постараться»
Денисов – о путине: «За 20 дней затмить Гитлера, надо было очень постараться»
Украинская Премьер-лига
15:35
20-летний полузащитник «Мариуполя» не выходит на связь уже две недели
20-летний полузащитник «Мариуполя» не выходит на связь уже две недели
Украинская Премьер-лига
15:18
«Вместе за Украину». Игроки клубов Бундеслиги записали трогательное обращение и призвали всех нам помогать
«Вместе за Украину». Игроки клубов Бундеслиги записали трогательное обращение и призвали всех нам помогать
Бундеслига (Германия)
15:05
Российская пропаганда пробила дно. «Матч ТВ» мгновенно переключает кадры с украинским флагом во время матча «Вест Хэма» Ярмоленко
Российская пропаганда пробила дно. «Матч ТВ» мгновенно переключает кадры с украинским флагом во время матча «Вест Хэма» Ярмоленко
Лига Европы UEFA
14:48
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Бокс Профессиональный бокс
16 марта 20:50
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
17 марта 16:45
Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Хоккей Хоккейная Суперлига
18 марта 12:00
Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
18 марта 09:02
1
Экс-игрок московского ЦСКА: «Тимощук оказался говном»
Экс-игрок московского ЦСКА: «Тимощук оказался говном»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 марта 16:17
Точно война путина, а не россиян? Во время матча чемпионата россии команды сформировали символ вторжения в Украину
Точно война путина, а не россиян? Во время матча чемпионата россии команды сформировали символ вторжения в Украину
Хоккей с мячом
12 марта 22:20
Все новости