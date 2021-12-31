Левандовски: «Не буду скрывать, мне было грустно не получить «Золотой мяч»
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался о том, что он не получил «Золотой мяч» в 2021-м году. Слова нападающего приводит ВВС.
- Если говорить о моих чувствах и эмоциях, та неделя была тяжелой. Не стану скрывать, мне было грустно. Было сложно играть, мне не хватало ощущения счастья. Я не был счастлив, скорее, наоборот.
– Чего не хватило для того, чтобы получить «Золотой мяч»?
– Конечно, я уважаю Месси и то, как он играет, его достижения и уровень. Сам факт того, что я боролся с ним, для меня является показателем моего собственного уровня.
Я очень это ценю, это заставляет меня гордиться, но я чувствовал грусть, которая длилась не день или два, а гораздо дольше. Я рад, что в этот раз у нас не было матча посреди недели.
– Месси пригласил вас на праздничную вечеринку?
– Нет. С ним сложно общаться. Я могу делать это только на одном языке, так что мы лишь обменялись несколькими словами.
Каждый из нас больше внимания уделял своим семьям и друзьям, так что поговорить со всеми было сложно
Напомним, многие известные футбольные люди возмущались тем, что Левандовски не получил «Золотой мяч» в уходящем году.
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