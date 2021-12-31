Левандовски: «Не буду скрывать, мне было грустно не получить «Золотой мяч»

Роберт Левандовски / Фото: Eurosport

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался о том, что он не получил «Золотой мяч» в 2021-м году. Слова нападающего приводит ВВС.

– Чего не хватило для того, чтобы получить «Золотой мяч»?

– Конечно, я уважаю Месси и то, как он играет, его достижения и уровень. Сам факт того, что я боролся с ним, для меня является показателем моего собственного уровня.

Я очень это ценю, это заставляет меня гордиться, но я чувствовал грусть, которая длилась не день или два, а гораздо дольше. Я рад, что в этот раз у нас не было матча посреди недели.

– Месси пригласил вас на праздничную вечеринку?

– Нет. С ним сложно общаться. Я могу делать это только на одном языке, так что мы лишь обменялись несколькими словами.

Каждый из нас больше внимания уделял своим семьям и друзьям, так что поговорить со всеми было сложно