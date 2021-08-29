«Бавария» не оставила шансов «Герте», забив пять мячей
Левандовски: «Не думаю о рекордах. Сейчас чувствую себя лучше, чем три года назад»
Форвард оформил хет-трик в последней игре
12:49
Фото: Sky Sports
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил BIld победу над «Гертой» (5:0) и свой хет-трик в матче.
«Мы полностью контролировали игру и забили много мячей. Само собой, я всегда голоден, но особенно в плане физики я сейчас чувствую себя очень хорошо. Возможно, даже лучше, чем три года назад. Я не думаю о рекордах. В каждом матче я просто концентрируюсь на своих задачах. О рекордах я даже не задумываюсь».
Роберт обновил личный рекорд результативности.
В матче случился еще один рекорд.