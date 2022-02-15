Левандовски: «Не пердставляю, что Мбаппе и Холанд будут доминировать в футболе, как Месси и Роналду»

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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признался Marca, что пока не видит замену в футболе Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Я даже близко не могу представить, что они будут доминировать в мировом футболе, как Месси и Роналду последние 12 лет. Они выиграли все возможные титулы и попали в историю.

Думаю, что в ближайшие 10 лет сразу несколько футболистов будут претендовать на звание лучшего.

Мбаппе хорошо играет обеими ногами. Он напоминает Тьерри Анри, у меня нет сомнений, что Килиан навсегда войдет в историю футбола.

Что касается Холанда, то иногда может показаться, что он медленный, однако на самом деле он быстрый, взрывной и очень техничный. Он тоже может стать одним из лучших».