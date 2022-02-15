Левандовски: «Не пердставляю, что Мбаппе и Холанд будут доминировать в футболе, как Месси и Роналду»
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признался Marca, что пока не видит замену в футболе Криштиану Роналду и Лионелю Месси.
«У них есть таланты, это бесспорно, но кто знает, может, через 2-3 года появятся новые молодые нападающие, которые догонят их.
Я даже близко не могу представить, что они будут доминировать в мировом футболе, как Месси и Роналду последние 12 лет. Они выиграли все возможные титулы и попали в историю.
Думаю, что в ближайшие 10 лет сразу несколько футболистов будут претендовать на звание лучшего.
Мбаппе хорошо играет обеими ногами. Он напоминает Тьерри Анри, у меня нет сомнений, что Килиан навсегда войдет в историю футбола.
Что касается Холанда, то иногда может показаться, что он медленный, однако на самом деле он быстрый, взрывной и очень техничный. Он тоже может стать одним из лучших».
Сообщалось, что Роберт хочет перейти в «Реал».
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