Левандовски не смог. Словакия в большинстве обыграла Польшу

Крыховяк подвел команду

Фото: twitter.com/EURO2020

Словакия в матче Евро-2020 группы E обыграла Польшу.

Поляки завладели мячом, но в атаке в первом тайме выглядели неубедительно, тогда как словаки каждую свою атаку доводили до опасного момента. Довольно быстро команда вышла вперед. Мак прошел двух игроков и пробил в ближний угол. Мяч рикошетом от штанги и спины Щесны залетел в ворота.

Активизировались поляки во втором тайме. Причем сравняли счет сразу же. Рыбусь увидел свободного Линетти и тот не сильным ударом пробил точно в угол. Казалось, Польша сможет додавить и моменты имела, но подвел команду Крыховяк, получив вторую желтую карточку.

Почти сразу же Словакия забила второй. Шкриняьр в штрафной был расторопнее всех и вогнал мяч в сетку. Польша пыталась отыграться, но Словакия уверено довела игру до победы.

Обзор матча

Евро-2020. Группа Е.

Польша – Словакия 1:2

Голы: Линетти, 46 – Щесны 18 (АГ), Шкриньяр, 69

Польша: Шченсны, Беднарек, Берешиньски, Глик, Рыбус (Пухач, 74), Клих (Модер, 85), Крыховяк, Зелиньски (Швидерски, 85), Линетти (Франковски, 74), Юзвяк, Левандовски.

Словакия: Дубравка, Шкриньяр, Губочан, Пекарик (Косцелник, 79), Шатка, Мак (Суслов, 87), Гараслин (Дюриш, 87), Гамшик, Громада (Грошовски, 79), Дуда, Куцка.