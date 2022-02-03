Левандовски – о Холанде: «Если у него есть потенциал, то это не означает, что он станет звездой на многие годы»

Форвард заявил, что нельзя сравнивать 33-летнего и 21-летнего игрока

Холанд и Левандовски / Фото: Getty Images Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался об Эрлинге Холанде – форварде дортмундской «Боруссии». Его цитирует Bild. «Он не такой игрок, как я. Он сильный, быстрый, мощный. На этом его игра и построена. У меня же иные качества. Но мы не знаем, как он будет развиваться дальше. То, что у какого-то футболиста большой потенциал, еще не означает, что он непременно станет звездой на многие годы. Я не люблю сравнивать 33-летнего игрока с 21-летним. У каждого свой путь развития. Но, разумеется, Холанд – отличный футболист, наблюдать за ним одно удовольствие».

Ранее Левандовски заявил, что «Золотой мяч» менее важен, чем приз лучшему игроку года от FIFA.

Петр Приходько