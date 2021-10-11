«Бавария» следит за игроком ПСВ
Левандовски – о «Золотом мяче»: «Все видели, чего я добился за два года и что продолжаю делать»
Форвард претендует на награду
Фото: Goal.com
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает, что достоин выиграть «Золотой мяч» по итогам двух лет.
«Возможность выиграть «Золотой мяч» много для меня значит, я горжусь тем, что такой шанс есть. Если учесть все, чего я добился не только в этом году, но и в прошлом, когда вручение приза отменили, – я выиграл много трофеев, забил много голов.
Победа стала бы значимым событием для меня. Я выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, чемпионат мира среди клубов, побил рекорд Герда Мюллера, забив 41 мяч в Бундеслиге – это был впечатляющий период, которым я очень горжусь.
Все видели, чего я добился и что продолжаю делать. Мои достижения говорят сами за себя, то, чего я добился за два года, – великие достижения не только для меня, но и для любого игрока в истории».
Думаете, футбол, судьба задолжали вам «Золотой мяч»?
«Я не знаю. Не имеет значения, откуда я, у меня есть шанс получить этот приз. Я доказал, что, несмотря на трудное начало карьеры, можно стать очень успешным, быть на вершине».
Ранее France Football назвала номинантов на «Золотой мяч».
Комментарии 0