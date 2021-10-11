Левандовски – о «Золотом мяче»: «Все видели, чего я добился за два года и что продолжаю делать»

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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает, что достоин выиграть «Золотой мяч» по итогам двух лет.

Победа стала бы значимым событием для меня. Я выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, чемпионат мира среди клубов, побил рекорд Герда Мюллера, забив 41 мяч в Бундеслиге – это был впечатляющий период, которым я очень горжусь.

Все видели, чего я добился и что продолжаю делать. Мои достижения говорят сами за себя, то, чего я добился за два года, – великие достижения не только для меня, но и для любого игрока в истории».