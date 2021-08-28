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Левандовски обновил личный рекорд результативности

Он оформил первый хет-трик в сезоне
Футбол Бундеслига (Германия)
28 августа 22:41
Левандовски обновил личный рекорд результативности
Фото: AFP

«Бавария» разнесла «Герту» (5:0) в матче 3 тура Бундеслиги.

Хет-трик в матче оформил нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски. Он обновил личный рекорд результативности.

Поляк забил в 13-м матче чемпионата Германии подряд. Правда, до рекорда Бундеслиги ему еще осталось забить в трех матчах подряд, сообщает Opta.

Рекордсменом является Герд Мюллер, забивавший в 16 матчах Бунедслиги кряду.

Андрей Усмонов
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Бавария Роберт Левандовски

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