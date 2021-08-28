«Бавария» не оставила шансов «Герте», забив пять мячей
Левандовски обновил личный рекорд результативности
Он оформил первый хет-трик в сезоне
28 августа 22:41
Фото: AFP
«Бавария» разнесла «Герту» (5:0) в матче 3 тура Бундеслиги.
Хет-трик в матче оформил нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски. Он обновил личный рекорд результативности.
Поляк забил в 13-м матче чемпионата Германии подряд. Правда, до рекорда Бундеслиги ему еще осталось забить в трех матчах подряд, сообщает Opta.
Рекордсменом является Герд Мюллер, забивавший в 16 матчах Бунедслиги кряду.
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