Левандовски отреагировал на то, что Месси не включил его в тройку лучших игроков года

Аргентинец включил в топ-3 двух своих одноклубников

Лионель Месси и Роберт Левандовски / фото - The Indian Express Форвард «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал для Bayern & Germany тот факт, что Лионель Месси не включил поляка в тройку лучших игроков мира в голосовании FIFA The Best: «Если вспомнить то, что он говорил после церемонии вручения «Золотого мяча», это были приятные слова, было приятно услышать их от него. Что касается его голосов, нужно спрашивать его. Это его решение, я должен его уважать. Сердиться на него мне не стоит». Аргентинец назвал лучшим игроком года Неймара, а на втором и третьем месте расположились Килиан Мбаппе и Карим Бензема. Но награда досталась Левандовски. Поляк же включил в свой топ-3 Жоржиньо, Месси и Криштиану Роналду. Также стала известна символическая сборная года, где не обошлось без сюрпризов.

Павел Харченко