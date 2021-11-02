Яремчук выйдет на матч с «Баварией» с первых минут
Левандовски – первый поляк в истории ЛЧ, сыгравший 100 матчей
Также форвард – один из лучших бомбардиров турнира
2 ноября 22:44
Роберт Левандовски / фото - FC Bayern
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов форвард «Баварии» Роберт Левандовски вышел в составе команды против «Бенфики».
Эта игра стала для нападающего 100-й под эгидой главного турнира Старого Света.
К тому же, игрок стал первым поляком в истории, которому покорилась эта отметка.
Левандовски сразу отпраздновал юбилей голом, открыв счет на 26-й минуте встречи.
Форвард идет на третьем месте в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов, оформив уже 76-й мяч. Впереди – только Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Напомним, поляк хочет продолжить карьеру в испанском гранде.
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