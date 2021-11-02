Левандовски – первый поляк в истории ЛЧ, сыгравший 100 матчей

Также форвард – один из лучших бомбардиров турнира

Роберт Левандовски / фото - FC Bayern

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов форвард «Баварии» Роберт Левандовски вышел в составе команды против «Бенфики».

Эта игра стала для нападающего 100-й под эгидой главного турнира Старого Света.

К тому же, игрок стал первым поляком в истории, которому покорилась эта отметка.

Левандовски сразу отпраздновал юбилей голом, открыв счет на 26-й минуте встречи.

Форвард идет на третьем месте в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов, оформив уже 76-й мяч. Впереди – только Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Напомним, поляк хочет продолжить карьеру в испанском гранде.