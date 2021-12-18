«Бавария» разгромила на выезде «Штутгарт». Гнабри оформил хет-трик, у Левандовски – дубль
Левандовски побил выдающийся рекорд Мюллера в Бундеслиге
Поляк забил 43 мяча в чемпионате в 2021-м году
08:54
Роберт Левандовски / Фото: Getty Images
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил 43 мяча в календарном 2021-м году в Бундеслиге, тем самым побив рекорд Герда Мюллера, сообщает Bild.
В 1972-м году на счету Мюллера было 42 мяча в чемпионате Германии.
Свой 43-й мяч Левандовски забил «Вольфсбургу» (4:0) в матче 17-го тура.
Напомним, «Бавария» выиграла первый круг Бундеслиги.
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