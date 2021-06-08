Левандовски поедет на Евро без сменщика

Сборная Польши осталась с одним форвардом

Роберт Левандовски / фото - News-in 24

Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик на сможет принять участие в Евро-2020 из-за травмы, сообщает официальный сайт федерации футбола Польши.

Нападающий прибыл в стан сборной из «Марселя», где он выступал на правах аренды, с повреждением, и планировал долечить его с польскими медиками. Но спустя две недели стало ясно, что форвард не сможет полноценно восстановиться к чемпионату Европы.

Так как главный тренер поляков Паулу Соуза не вызвал в сборную форварда «Герты» Кшиштофа Пентека, Роберт Левандовски – будет единственным нападающим сборной на предстоящем турнире.

Тем не менее, вряд ли кто-то из конкурентов смог бы подвинуть игрока «Баварии» из состава. Но игра без замен может нести за собой риск травмы и для Роберта. Что-что, а терять своего ключевого футболиста для Польши недопустимо.

Напомним, польский нападающий может стать игроком «Тоттенхэма».