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Левандовски поедет на Евро без сменщика

Сборная Польши осталась с одним форвардом
Евро Сборные
09:30
Левандовски поедет на Евро без сменщика
Роберт Левандовски / фото - News-in 24

Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик на сможет принять участие в Евро-2020 из-за травмы, сообщает официальный сайт федерации футбола Польши.

Нападающий прибыл в стан сборной из «Марселя», где он выступал на правах аренды, с повреждением, и планировал долечить его с польскими медиками. Но спустя две недели стало ясно, что форвард не сможет полноценно восстановиться к чемпионату Европы.

Так как главный тренер поляков Паулу Соуза не вызвал в сборную форварда «Герты» Кшиштофа Пентека, Роберт Левандовски – будет единственным нападающим сборной на предстоящем турнире.

Тем не менее, вряд ли кто-то из конкурентов смог бы подвинуть игрока «Баварии» из состава. Но игра без замен может нести за собой риск травмы и для Роберта. Что-что, а терять своего ключевого футболиста для Польши недопустимо.

Напомним, польский нападающий может стать игроком «Тоттенхэма».

Павел Харченко
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Теги

Роберт Левандовски Аркадиуш Милик Бавария

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